Fluxo de passageiros deve ter aumento de 5% no Aeroporto de Juazeiro do Norte durante Páscoa

O fluxo de passageiros no Aeroporto de Juazeiro do Norte, Orlando Bezerra de Menezes, deve aumentar em 5% durante o feriado da Semana Santa. A estimativa é de que 6.230 passageiros passem pelo terminal entre os dias 18 e 22 de abril, conforme levantamento feito com base na oferta de assentos das empresas aéreas para o período, informou a Infraero.

A empresa afirma que uma série de ações foram adotadas para atender ao aumento do fluxo de passageiros, como reforço de equipes de segurança, operações e de manutenção no aeroporto.

Com capacidade para atender até 1,7 milhão de passageiros por ano, o aeroporto contempla não somente municípios da Região do Cariri, mas também a cidades do Noroeste de Pernambuco, Alto Sertão da Paraíba e Sudoeste do Piauí.

Atualmente, o equipamento conta com voos para Campinas, Guarulhos (SP), Fortaleza (CE) e Recife (PE).

Em média são oito operações diárias, entre pousos e decolagens comerciais regulares, de três companhias aéreas (Gol, Avianca e Azul), informou a Infraero.