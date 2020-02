Fintech abre vagas no Ceará com salários a partir de R$ 3,2 mil

A fintech de serviços financeiros Stone está com oportunidades de emprego disponíveis em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. As vagas - para o time comercial - contam com salário a partir de R$ 3.254 (fixo + variável).

A empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e auxílio academia.

De acordo com a Stone, as novas contratações acompanham "o ritmo de crescimento acelerado da companhia, que em 2018 duplicou sua carteira de clientes".

"O Ceará é um polo estratégico para a companhia. Por isso estamos investindo em oportunidades de emprego na região que nos permita continuar crescendo e atendo bem aos nossos clientes", explicou Augusto Lins, presidente da Stone.

Os interessados podem se candidatar aqui. A empresa informa que não há pré-requisitos para concorrer às vagas, mas frisa que já ter atuado na área desejada é um diferencial.