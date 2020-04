Filas intensas voltam a se formar em agências e lotéricas nesta segunda-feira

Agências da Caixa Econômica e casas lotéricas de Fortaleza e Região Metropolitana voltaram a registrar filas intensas na manhã desta segunda-feira (20). A procura pelos estabelecimentos ficou ainda mais intensa desde a liberação do auxílio emergencial de R$600, atraindo cidadãos em busca do benefício, de informações sobre ele e de outros serviços.

No centro de Fortaleza, entre as ruas Guilherme Rocha e Floriano Peixoto, a fila chegava a dobrar a esquina, descumprindo as obrigações mínimas, como o distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas e o uso de máscaras. A mesma situação pode ser vista nas agências do Conjunto Ceará e na Messejana.

No último domingo (19), o governador do Estado, Camilo Santana, intensificou as ações em prevenção ao coronavírus por meio de novo decreto, porrogando o isolamento social por mais 15 dias e tornando o uso de máscaras obrigatório em agências bancárias.

Filas

Maria Audenir, cuidadora de idosos, foi uma das pessoas que aumentou às filas da Caixa Econômica de Messejana nesta manhã. Ela estava em busca de receber o cartão do banco, que já havia sido solicitado há três meses, e chegou à fila às 4 horas da manhã.

Cidadãos se aglomeraram em frente à agência da Caixa Econômica em Messejana Foto: José Leomar

"Eu sai da minha casa pra lotérica, cheguei lá 4 horas da madrugada e só sai por volta das 9h30. Lá, eles só deram 100 fichas. Tinha muita gente, tinha gente que estava desde às 11 horas de ontem. Aí fica difícil, eu ainda falei com o gerente, mas preciso do meu cartão para o meu salário ser depositado", comenta.

Ela comenta que para conter as aglomerações foi preciso que policiais viessem para "arrumar as filas". Além disso, ela se preocupa em sair de casa para ir a esses locais. "A gente fica se expondo para resolver esses problemas, fica correndo riscos", relata.

Decreto

De acordo com o decreto estadual, os bancos deverão organizar as filas, observado sempre o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas. Além disso, os estabelecimentos devem ofertar álcool 70%, preferencialmente em gel, a funcionários e usuários, inclusive no local reservado para caixas de autoatendimento.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), é desafio conciliar as demandas e decretos estaduais e municipais ."Existe um esforço do setor pelo alinhamento na adoção de práticas no enfrentamento ao coronavírus, mas cada instituição segue sua estratégia de negócios e política de organização do trabalho", pontua a instituição em nota.

O decreto estadual também pontua que deverá ser estabelecimento de um horário exclusivo para o atendimento de clientes do grupo de risco da pandemia. A Febraban orienta que, o atendimento para idosos gestantes e pessoas portadores de deficiências, deve ser das 9h às 10h, para inibir eventual contaminação de outros públicos com os grupos mais vulneráveis.

A Febraban ainda pontua que o atendimento dentro das agências bancárias devem seguir as orientações das autoridades sanitárias e de saúde e as recomendações do Banco Central (BC).