Fiec orienta indústrias a como lidar com a pandemia; confira

O mercado industrial cearense já sente fortemente os impactos da crise do novo coronavírus na sua operação, aponta a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Para lidar com as questões urgentes diante do cenário incerto, a instituição elencou algumas orientações para os produtores. Confira:

Procure informações detalhadas

Antes de buscar a negociação com bancos, clientes e fornecedores , efetue o levantamento e domine as informações referentes a sua empresa (Contas a receber e a pagar vencidas e a vencer, níveis de estoque, faturamento, entre outras).

Fornecedores, folha de pagamento e financiamentos

Para lidar com os bancos: Negocie maiores prazos e menores taxas -busque uma renegociação das suas dívidas, tanto das taxa de juros, como os prazos.

Fornecedores: Negocie um alongamento do prazo das parcelas a vencer e melhores condições para as próximas compras. Priorize os fornecedores essenciais, que representam a maior parcela de seus compromissos. Financiamento da folha de pagamento: Foram criadas linhas de financiamento para auxiliar o pagamento da sua folha de pagamentos para os próximos dois meses.

Foco na melhoria da produtividade

A superação do momento crítico da crise não pode eliminar a preparação das bases necessárias para a retomada. Algumas instituições podem oferecer apoio gerencial, são elas: SEBRAE, IEL, Universidades e Consultorias entre outros. O Núcleo de Acesso ao Crédito – NAC, está a disposição da Indústria Cearense para prestar orientação à sua negociação financeira.