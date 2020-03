FGTS: Saque de até R$ 998 vai até esta terça; veja como fazer pelo celular

O trabalhador com conta ativa ou inativa do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) tem até esta terça-feira (31) para retirar até R$ 998 por conta. No total, 36 milhões de pessoas ainda poderão sacar o total de R$ 14,8 bilhões disponíveis, diz a Caixa.

O saque imediato permite o resgate de até R$ 998 para quem tinha, em 24 de julho de 2019, conta do FGTS com até esse saldo.

Se não fizer o saque, o trabalhador terá o valor devolvido ao seu FGTS, corrigido. O saque é opcional e pode ser feito uma única vez.

A opção foi oferecida em 2019 pelo governo Bolsonaro, como forma de aquecer a economia.

Inicialmente, a liberação anunciada foi de R$ 500 de cada conta. Em dezembro, esse teto passou para R$ 998 para quem tinha no máximo essa quantia em uma conta do fundo até 24 de julho de 2019.

Quem já havia sacado os R$ 500 pode resgatar essa diferença, de R$ 498.

O trabalhador com mais de R$ 998 no FGTS pode sacar até R$ 500 para cada conta, ativa ou inativa.

Como consultar

Para saber se pode resgatar o dinheiro, basta conferir o seu extrato do FGTS pelo site www.fgts.gov.br, pelo Aplicativo FGTS ou qualquer agência da Caixa.

O saque pode ser feito no aplicativo FGTS ou em agências da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa, com documento de identificação e carteira de trabalho.

Passo a passo do saque pelo aplicativo

Baixe o aplicativo FGTS da Caixa Econômica Federal no seu celular (download gratuito) Faça cadastro com nome, data de nascimento, idade, email e CPF Escolha uma senha e confirme seu email No aplicativo, informe seu CPF e a senha Por uma questão de segurança de dados, o sistema fará perguntas pessoais sobre a vida profissional: empresas em que trabalhou, quando etc. Depois de aceitar os termos, será possível consultar extratos e pedir o pagamento

Nas agências

Só vá pessoalmente a uma agência da Caixa se não conseguir fazer a transferência pelos canais remotos

É preciso apresentar carteira de trabalho e documento de identificação

Para quem tem Cartão Cidadão, o saque pode ser feito em lotéricas, agências e caixas eletrônicos

Saiba conferir o seu saldo

Pelo site www.fgts.gov.br, em "Serviços gratuitos oferecidos pela CAIXA" e pelo Aplicativo FGTS, para os celulares com Android, iOS (iPhone) e Windows Phone.

É possível optar por receber o extrato, a cada dois meses, em casa e por SMS

Para mais informações basta ligar para 0800-726020.