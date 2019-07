FGTS: Governo deve oficializar liberação de saques nesta quarta-feira (24)

O Governo Federal deve oficializar nesta quarta-feira (24) a liberação de saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Em entrevista na terça-feira (23), o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Governo vai autorizar os saques anualmente.

A divulgação das medidas para o FGTS está prevista para as 16h. De acordo com o ministro, o Governo planeja liberar um saque anual de contas ativas e inativas em caráter definitivo.

O ministro ressaltou que a autorização de saques será recorrente durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro e comparou a medida com a liberação das contas inativas promovida no governo de Michel Temer. "Eles soltaram uma vez só. Nós vamos soltar para sempre. Todo ano vai ter”, afirmou.

Até R$ 42 milhões

O ministro prevê que, com a liberação do FGTS e do Programa de Integração Social (PIS), a injeção de recursos na economia deve somar R$ 42 bilhões até o final do ano que vem. Para este ano, a previsão é de R$ 30 milhões, e para 2020, R$ 12 bilhões.

"Eu tinha falado que ia ser em torno de R$ 42 bilhões. Vai ser isso mesmo. Deve ser uns R$ 30 bilhões este ano, uns R$ 12 bilhões no ano que vem, são os R$ 42 bi que eu tinha falado. Só que vocês vão ver que vai ter novidade. Há coisas mais interessantes", disse o ministro.

Guedes não confirmou se o valor disponibilizado pelo fundo será restrito a R$ 500 por conta.

Atrasos

O anúncio para a liberação do fundo estava previsto para a semana passada, durante a comemoração dos 200 dias de governo Bolsonaro, mas devido a pedidos da Caixa Econômica Federal e a pressão de construtoras, a divulgação foi adiada.