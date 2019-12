FGTS: cerca de 226 mil cearenses serão beneficiados com saque complementar 

A Caixa Econômica liberou nesta sexta-feira (20), o saque complementar do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Segundo a Caixa, cerca de 226 mil cearenses nascidos de janeiro a outubro poderão sacar até R$ 498, somando um montante de 69 milhões liberados no Estado.

Terão direito a diferença os trabalhadores que no dia 24 de julho deste ano tinham até R$ 998 em suas contas vinculadas ao FGTS, tanto ativas e inativas. Caso o trabalhador tenha um valor maior que R$998, ele irá continuar apenas com os R$ 500 já pagos anteriormente.

De acordo com George Gress, superintendente regional da Caixa Econômica, essa mudança ocorreu devido a mudança da Medida Provisória em lei.

"A MP que estabeleceu o saque imediato, foi transformada em lei e, na transformação foi estabelecido esse novo complemento para quem tinha o valor de até um salário mínimo. Então quem ultrapassa esse valor de um salário mínimo fica limitado ao saque dos R$ 500, se ele já fez ou foi creditado em conta, então ele não tem mais complemento para fazer", relata.

Para os nascidos em novembro e dezembro, a Caixa liberou na última quarta-feira (18), o valor já corrigido de R$ 998. Os clientes poderão sacar os recursos até o dia 31 de março de 2020, caso o saque não seja efetuado até o período, os valores retornam para a conta do FGTS do trabalhador.

Atendimento

De acordo com a Caixa, os saques podem ser realizados nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem possui senha e cartão do cidadão. Para atender à demanda, o banco terá horários diferenciados nesta sexta-feira.

As agências que iniciam suas atividades às 8h irão cessar o atendimento duas horas depois do horário habitual. Já as que abrem desde as 9h terão atendimento, uma hora antes e uma hora depois. As que iniciam às 10h e 11h irão abrir duas horas mais cedo.

Confira as agências que abrirão em Fortaleza:

