FGTS: Caixa libera R$ 43 milhões para 122 mil cearenses em nova etapa de saques

A nova etapa de liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade saque imediato irá beneficiar 122.129 cearenses. De acordo com a Caixa Econômica Federal, foram disponibilizados nesta sexta-feira (18) mais R$ 43 milhões.

Essa nova etapa de saques é destinada aos trabalhadores que não são correntistas do banco. Na próxima segunda-feira (20) e na terça-feira (21), as agências de atendimento no Estado terão horário de funcionamento especial.

As unidades que abrem às 8 horas fecharão duas horas mais tarde. Já as agências cujo expediente inicia às 9 horas abrirão uma hora mais cedo e fecharão uma hora mais tarde. As que abrem 10 horas e 11 horas iniciarão duas horas mais cedo com base no horário local.

Saques

Os saques de até R$ 500 estarão disponíveis nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem possui senha do cartão cidadão. Quem tem cartão cidadão e senha pode sacar nos correspondentes Caixa Aqui apresentando documento de identificação.

Já os saques de até R$ 100 poderão ser realizados em unidades lotéricas, mediante apresentação de documento de identificação original com foto.

O prazo final para o recebimento dos valores é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.

As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no aplicativo FGTS, pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento 0800-724-2019.