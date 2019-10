FestMicro 2019 discute inovação para os pequenos negócios

A Federação das Entidades de Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (FEMICRO-CE) e o Sebrae/CE realizam na próxima sexta-feira (25), a partir das 8 horas, o XII Encontro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Ceará- FestMicro. Com o tema Inovar para Crescer, o evento será realizado no Centro de Negócios do Sebrae/CE – Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

Em sua programação, o FestMicro trará a palestra do diretor técnico do Sebrae/CE, Alci Porto, que falará sobre o tema “Economia Criativa – Como tornar seu Negócio Criativo”, em que abordará a atuação da instituição no apoio aos negócios criativos do estado.

O evento contará também com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, que irá apresentar a nova política de apoio aos pequenos negócios do Governo do Estado e da presidente da Junta Comercial do Estado (JUCEC), Carolina Monteiro, que falará sobre a RedeSimples e a sua contribuição para as MPEs.

Na oportunidade, também serão realizadas as palestras: “Micro Empreendedor Rural- Oportunidades e Implicações”, com a representante do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/CE) e “Alternativas de Crédito para as MPEs”, com os representantes do Banco do Nordeste (BNB) e das Empresas Simples de Crédito (ESC).

SERVIÇO

XII FestMicro - Encontro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Data: 25 de outubro (sexta-feira)

Horário: 8h às 18h

Local: Centro de Negócios do Sebrae/CE- Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

Inscrições no local do evento.