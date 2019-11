Feriado da Proclamação da República registra 96% na ocupação hoteleira em Fortaleza

A movimentação de turistas na Capital no próximo feriadão registrou expectativas acima da média para setor hoteleiro. Segundo Ivana Bezerra, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE), a ocupação deste ano é de 96%. A Capital também terá oito voos extras durante o período, vindos de São Paulo, Belo Horizonte e Manaus.

“A cidade está com uma expectativa positiva na ocupação nos hotéis de Fortaleza. O motivo é tanto pela questão do feriadão, que atrai turistas, como também por alguns eventos corporativos que acontecerão na cidade. É o nosso turismo de negócios movimentando a economia da Capital”, explica Bezerra.

Ivana também pondera que o setor estava com receio das manchas de óleo, que atingiu o Nordeste, causarem repercussão negativa na vinda de turistas para o Ceará. “Nós estávamos preocupados com o fluxo de turistas no feriado por causa da questão do óleo nas praias, mas não impactou na procura”, acrescenta.

Voos extras

Conforme informações da administradora do Aeroporto, Fraport Brasil, a Capital contará com oito voos extras durante o feriado da Proclamação da República. As rotas têm início hoje (14) e vão até o dia 16 de novembro, vindas de São Paulo, Belo Horizonte e Manaus.

No geral, mais da metade dos voos irão operar durante a madrugada, todos operados pela companhia aérea Gol.