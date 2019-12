Feirão de renegociação de dívidas é prorrogado até o dia 23

Os consumidores que quiserem regularizar a situação junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), e ficarem aptos para as compras de Natal, terão até o dia 23 de dezembro para quitar as dívidas no Feirão de Renegociação de Dívidas do SPC Brasil, que prorrogou o prazo de negociação. Durante esse período, as dívidas poderão ser negociadas de forma on-line e presencial com as empresas Bethset, Casa Pio Calçados/C. Rolim Confecções e Corpvs Eletrônica.

Os descontos vão até 90% e o consumidor poderá conseguir um parcelamento maior ou um novo prazo para quitar a dívida. Para isso, eles devem se dirigir ao posto de atendimento da CDL de Fortaleza munidos de RG e CPF. No balcão será possível consultar os débitos em aberto e, identificada a dívida, realizar a negociação e já sair com o boleto impresso para quitar a pendência. Após o pagamento, a baixa do registro no sistema do SPC Brasil será feita em um prazo de até cinco dias úteis.

E os credores que não puderem comparecer no local podem fazer a negociação de forma on-line pelo site Negociar Dívida do SPC Brasil (www.spcbrasil.org.br/feirao) ou pelo aplicativo SPC Consumidor. No site, basta fazer o cadastro e entrar na área reservada por meio de login e senha.

Ao consultar o CPF, o consumidor terá a informação do valor da dívida e de seu respectivo credores. No aplicativo, será necessário fazer o download no celular (disponível na Google Play e Apple Store). Após as confirmações de acesso, as pendências registradas na base do SPC Brasil e as disponibilizadas para negociação estarão disponíveis na área logada do consumidor.

Serviço

Feirão de renegociação de dívidas do SPC Brasil – Até o dia 23 de dezembro, de forma presencial na CDL de Fortaleza

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Março, 882, Centro.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

On-line pelo site: www.spcbrasil.org.br/feirao Informações: (85) 3464.5506.