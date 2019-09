Feirão de imóveis reúne 50 construtoras com 11 mil imóveis à venda na RMF

No fim do mês, 50 construtoras participam de mais uma edição da Mega Feira das Construtoras com 11 mil imóveis e loteamentos à venda em Fortaleza e Região metropolitana. Com ofertas a partir de R$ 50 mil, o evento será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro.

Durante a Mega Feira, a Caixa Econômica Federal estará presente para auxiliar o consumidor a efetuar simulações de financiamentos e formas de pagamento.

O superintendente da Caixa em Fortaleza, George Gress, destaca que o evento vai reunir as grandes construtoras de Fortaleza e a Caixa vai orientar os consumidores sobre quanto poderá ser retirado de crédito pelos consumidores. "Serão oportunidades de preço e de prazo imperdíveis".

Além da opção de tomada de crédito com correção pela Taxa Referencial (TR) mais os juros, os clientes agora podem contar com a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mais os juros.

A expectativa do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Cará (Sinduscon-CE), André Montenegro, é positiva. "No evento você fala direto com o dono da empresa. Vale ressaltar, também, que a ação vai atender o público de um modo geral, com a oferta de imóveis desde o Minha Casa, Minha Vida, até apartamentos e casas de alto padrão".

Serviço:

Mega Feira das Construtoras

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Data: 26 a 29 de setembro

Horário: 15 às 22 horas (quinta à sábado); 13 às 20 horas (domingo)

Entrada gratuita