Feira Estudantil prevê até duas mil vagas de estágio na RMF

Fortaleza receberá, em novembro, a segunda edição da maior feira estudantil da América Latina: a Expo CIEE. O evento, que promove o encontro entre empresas e instituições de ensino, deve ofertar até duas mil vagas de estágio e aprendizagem, além de mais de 30 expositores e 20 palestras.

A ideia é proporcionar a troca de informações para ampliar a visão dos jovens sobre a formação e o crescimento profissional. Segundo Marco Panza, gerente do Setor de Feiras do CIEE, a feira procura acompanhar o dinamismo dos jovens e a evolução que eles têm de ano para ano.

"O nosso desafio é a cada ano incrementar e trazer novidades", conta.

A partir da feira, o jovem já pode sair do evento com uma entrevista pré-agendada para iniciar seu caminho no mundo do trabalho, segundo relatou Panza. A expectativa é que cerca de 12 mil jovens frequente a feira este ano, que acontecerá nós dias 28 e 29 de novembro.

A Feira do Estudante –Expo CIEE é promovida desde 1997 em São Paulo (SP) e, na edição realizada em maio desde ano na capital paulista, atraiu 46 mil visitantes. Para participar do lançamento é preciso confirmar a presença pelo telefone (85) 4012.7606, ou através do e-mail atendimentoexpo@ciee.org.br