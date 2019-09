Feira de Negócios de Crateús investe em Inovação e Sustentabilidade

Com o objetivo de criar um ambiente de oportunidades capaz de incentivar a realização de negócios efetivos e duradouros, contribuindo para o crescimento econômico sustentável da Região de Crateús e Inhamuns, o Sebrae Ceará realiza, de hoje (05) até sábado (07), na Praça da Igreja Matriz, a Fenecrat 2019 - Feira de Negócios de Crateús.

Com o tema “Inspira Sertão de Crateús”, o evento chega à sua 31ª edição com uma proposta inovadora, a começar pela estrutura e as inovações com foco na responsabilidade ambiental, como a proposta de usar menos papel, substituindo-o pelo uso de QR Code para acesso às informações; menos lixo, já que todo o resíduo gerado será separado e doado para a Associação de Catadores de Crateús e investimento em mais tecnologia.

Feira de negócios multissetorial, na qual o foco maior é a aproximação comercial entre os atores envolvidos (instituições de ensino, empresários, potenciais empresários, estudantes, artesãos e produtores rurais), refletindo as vocações econômicas da região, a Fenecrat pretende levar ao público um conjunto de temas e ideias que tragam inspiração para o surgimento de novos negócios.

Para isso, a feira estará dividida em áreas temáticas, como a do Ecoturismo, onde serão expostos atrativos e produtos turísticos da região, a exemplo da Reserva Serra das Almas, o Mirante Delta, Complexo da Colina e o Cânion. No espaço Sebraelab Startup estarão os negócios inovadores, como as startups e inteligência artificial. Já os espaços dos Orgânicos e do Agronegócio trarão uma mostra da produção agropecuária, que é um dos carros-chefes da economia da região. A Fenecrat contará ainda com uma Praça de Alimentação, trazendo um pouco da gastronomia local.

Atuação do Sebrae na região

A região de abrangência da Unidade Regional de Crateús apresenta características diversas quanto ao clima, população, produção e oportunidades de negócios, envolvendo diversas atividades econômicas, com destaque para os segmentos de ecoturismo, agronegócios, pequenas indústrias e startups.

Assim, o Sebrae Ceará vem atuando na região por meio de ações que buscam desenvolver, de forma sustentável, as vocações econômicas presentes no território. A iniciativa da construção do Polo Industrial, por exemplo, trouxe consigo, além da revitalização do segmento de pequenas indústrias, um novo incentivo para novas empresas do ramo, gerando empregos e renda para a região. Assim como os artesãos de Crateús e região, que são atendidos pelo programa Brasil Original, e por meio de outras ações do Sebrae.

Em 2017, foi lançado o projeto “Apicultura dos Sertões de Crateús e Centro Sul”, uma iniciativa do Escritório Regional de Crateús para aperfeiçoar os apicultores da região na operacionalização de seus negócios e no fomento da atividade.

Agora, o Sebrae Crateús está investindo também no público mais jovem, com destaque para universitários que desejam empreender no futuro com eventos como a Maratona Universitária, ação que procura desenvolver e amadurecer startups da região.



Ainda em 2019, o Sebrae Ceará está consolidando estratégias de desenvolvimento para fortalecer as potencialidades dos municípios integrantes da região. Assim, a Fenecrat apresenta-se como uma mostra de tais potencialidades, propiciando acesso ao que há de melhor em termos de oportunidades de negócios na região.

SERVIÇO

Feira de Negócios de Crateús - Fenecrat 2019

Data: 05 a 07 de setembro de 2019

Horário: A partir das 18 horas

Local: Praça da Igreja da Matriz de Crateús

NOTAS

Sebrae leva programação de capacitação para o World Beach Sports Brazil

O Sebrae/CE estará presente do World Beach Sports Brazil, de 5 a 8 de setembro, levando para os participantes uma programação de capacitações gratuitas na área da gestão e do empreendedorismo. O evento, que está sendo realizado no aterro da Praia de Iracema, contempla a prática de cerca de 30 modalidades esportivas distribuídas na pista, na areia e no mar.

As palestras têm vagas limitadas e as inscrições serão feitas no local do evento, por ordem de chegada. O espaço do Sebrae também contará com stands de empreendedores atendidos pela instituição que oferecerão ao público presente produtos e serviços ligados à prática de atividades esportivas, como assessorias esportivas, moda fitness e alimentação saudável.

Sebrae e Prefeitura de Aracati promovem lançamento do 3º Festival de Gastronomia e Cultura

O Sebrae/CE e a Prefeitura de Aracati realizam hoje o lançamento do 3º Festival de Gastronomia e Cultura do município, visando contribuir com o fortalecimento da culinária regional e do diferencial competitivo para os pequenos negócios. O evento de apresentação será realizado a partir das 19h, no Teatro Francisca Clotilde, localizado no centro histórico da cidade.

Durante o lançamento, serão apresentadas as novidades do evento em relação a edições anteriores, as oportunidades de parceria e condições de integração das residências da tradicional Rua Grande como parte do Festival. Na oportunidade, também serão apresentados os critérios de participação para os expositores, bem como a realização das inscrições dos interessados.