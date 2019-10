Feira Católica estima movimentar R$ 2,5 milhões na economia local

Pensada como uma oportunidade para fornecedores e visitantes trocarem experiências sobre o mundo gospel e efetivarem parcerias, a Maior Feira Católica do Nordeste será realizada, de 4 a 7 de outubro, no Centro de Negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/Ce), em Fortaleza. A organização acredita que o evento deve movimentar R$ 2,5 milhões na economia local.

As conferências trarão como temática o turismo religioso, soluções digitais para a evangelização, implementação de boas práticas para o dízimo, além de palestras focada em desenvolvimento de liderança e educação católica. A entrada é gratuita, porém os organizadores pedem a doação de um quilo de alimento não perecível, que será repassado a entidades de promoção humana da capital.

Quarenta empresas do ramo estarão vendendo produtos, como Clero Brasil, Luiz Carrara, Via Ápia Paramentos, Sinos Angeli, Cordis, Móveis Cardeal, entre outros. Haverá, também, espaço para exposição vocacional de diversas expressões eclesiais da Arquidiocese de Fortaleza. As inscrições podem ser feitas pelo site.

Programação:

4 de outubro

9h - Dízimo e Evangelização, com a Dominus Comunicação

5 de outubro

9h - A Música e a transcendência da alma, com Irmão João (Comunidade Servos da Divina Misericórdia)

10h - Presença Digital: influência e importância da comunicação na comunidade católica, com Marcos de Souza (Doação Solutions)

11h - O perfil do líder cristão conciliando espiritualidade e produtividade para alcançar os mulheres resultados, com Tobias Cortez

13h - O ícone de Cristo Pantocrator e da Mãe de Deus, com Walter Wellington (Atelier Santa Cruz)

15h – Beleza atemporal versus contemporaneidade na arquitetura e arte sacra, com o arquiteto Leandro Nascimento (Ara Christus)

16h30 - Educação católica nas famílias, com o prof. Felipe Nery

6 de outubro

9h – Frei Galvão e suas pílulas a favor da vida, com Gabriel Ferreira

10h – Impactos positivos do turismo religioso na economia e também na cultura de uma sociedade, com Alfredo J. Gimenes (Representante CNtur)

11h00 – Desafios do Turismo Religioso, com Fabiana Lima (Gestora de turismo, representante da Trielo Tur)

14h - Ferramentas digitais para captação de res e fidelização de dizimistas e benfeitores, com Marcos Souza (Doação Solutions)

7 de outubro

15h - Dízimo e Evangelização, com a Dominus Comunicação