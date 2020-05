Federação de jovens empresários reforça sugestões para retomada e prevê início em 1° de junho

O Governo do Estado recebeu mais um modelo com sugestões para a reabertura da economia. Na última segunda-feira (18) foi a vez da Federação das Associações dos Jovens Empresários do Ceará apresentar uma proposta. Segundo o coordenador-geral da Fajece, empresários preveem que a retomada poderá acontecer a partir do dia 1 de junho.

O texto entregue pela Fajece, contudo, ressalta que o processo para a reabertura das empresas deve seguir as orientações dos especialistas da área da saúde. Além disso, o projeto de retomada só poderia ser aplicado quando o Estado começasse a registrar redução dos números de contaminação, internações, e óbitos pelo novo coronavírus.

> Ceará tem 1.837 mortes e 27.578 casos confirmados de Covid-19, segundo Secretaria de Saúde

"A gente sugere que só haja a retomada quando houver melhora nos indicadores da saúde. A gente orienta que as empresas orientem os trabalhadores e entreguem equipamentos de proteção e higiene. Também sugerimos que se ofereça isso aos clientes", disse Torquato.

Entre os pontos sugeridos pela Fajece estão também o controle de temperatura de clientes e colaboradores para que evitar casos de contaminação, e a limpeza dos ambientes das empresas pelos menos 3 vezes ao dia.

Yuri ainda explicou que a Fajece sugeriu que colaboradores do grupo de risco – idosos ou pessoas com comorbidades que possam gerar complicações pela covid-19 – fiquem em casa.

Além disso, todos os funcionários que puderem fazer home office deveriam ser colocados nesse regime de trabalho para garantir menores níveis de circulação.

"A gente tem uma preocupação muito grande com a saúde do cearense, até porque se tivermos mais óbitos a economia irá ficar parada por mais tempo. voltar antes do tempo, sem orientação da área da saúde corre o risco de adiarmos a quarentena, então acreditamos muito em ouvir a área da saúde", disse Torquato.

O coordenador-geral da Fajece ainda disse que a instituição não apoia o uso de remédios ou tratamentos médicos sem o embasamento científico. Segundo ele, estratégias mal-estruturadas podem acabar retardando o processo de reabertura da economia.

Torquato ainda afirmou que, agora, com várias propostas de retomada sendo apresentadas, o Governo do Estado precisa analisar o processo o quanto antes e dar uma sinalização às empresas cearenses.

"As opções estão na mesa do Governo, então é preciso analisar o quanto antes e sinalizar como e quando vamos poder pensar na reabertura da nossa economia", disse.

Veja medidas da proposta de retomada