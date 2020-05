Fecomércio apresenta soluções digitais voltadas para retomada

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) apresentou ontem (8) uma série de soluções digitais para auxiliar empresas de qualquer segmento na retomada das atividades após a quarentena. As ações incluem a ampliação do seu banco digital (Fecomércio Banking), um shopping center virtual, e uma plataforma de gestão com conteúdo educacional para os associados.

Segundo o presidente da Fecomércio-CE, Maurício Filizola, a ideia é permitir que qualquer empresário possa utilizar essas ferramentas, fazendo com que as empresas possam ter um fluxo relativamente normal na venda de serviços. "Podemos alavancar aquelas empresas que estão com mais dificuldade enquanto as mais equilibradas poderão ter mais crescimento. Estamos nos preparando para essa retomada das atividades", disse durante a apresentação do programa, na manhã de ontem.

O banco digital da Fecomércio, Fecomércio Bank, criado em 2019, irá ampliar sua gama de serviços sem onerar os clientes. A ferramenta irá atender pessoas físicas e jurídicas com mais de 700 serviços exclusivos. "O nosso desafio é reduzir as tarifas bancárias, a burocracia, utilizando essa rede com toda nossa base de clientes", disse Filizola.

O banco digital também oferecerá o serviço de cashback, por meio do qual o cliente recebe uma parte do seu dinheiro de volta, caso seja um correntista. Segundo Filizola, o banco digital da Fecomércio terá o suporte de grandes bancos, e as condições de taxas de juros serão divulgadas em breve.

Já o shopping virtual da Fecomércio, o marketplace "Tá Fácil Comprar", será uma plataforma onde pequenos e médios comerciantes do Estado poderão vender seus produtos e serviços. "O público alvo são pessoas acima de 18 anos com renda acima de 2 salários mínimos, que buscam facilidade na entrega", disse Filizola. As compras online poderão ser feitas pelo site ou pelo aplicativo da plataforma. Filizola destacou que os consumidores se beneficiam da diversidade de produtos e serviços de vários segmentos com baixo custo de taxa de entrega por bairro.

Programa Gestão da Retomada

Desenvolvido pelo Senac Ceará, o programa consiste em uma consultoria que irá preparar gestores para a retomada das suas atividades, apoiando as decisões estratégicas. Segundo Filizola, além de reunir empresários de diversos segmentos para entender e trazer insights acerca dos cenários, o programa também dará acesso a uma plataforma web, que permitirá ao gestor visualizar seu negócio e, com ajuda dos mentores, traçar cenários para definir o melhor caminho rumo à retomada dos negócios.

O programa será dividido em dois módulos, o primeiro sobre gestão para retomada, e o segundo módulo com transformação para a retomada. Os módulos contarão com uma série de webinars com convidados, empresários e gestores que irão compartilhar suas experiências. Dentre eles, os empresários Severino Ramalho Neto, gestor dos Mercadinhos São Luís; Luís Cézar Gomes (Deda), Gestor do Moleskine Gastrobar; e Eduardo Freire, da Framework.