Extra investe cerca de R$ 9 milhões em Fortaleza em novas lojas

O modelo de negócio "Mercado Extra" chegou com força ao Nordeste nesta terça-feira (22). Em Fortaleza, todas as três lojas da rede varejista anteriormente abertas na bandeira de supermercado agora receberam tons de roxo no layout, nova organização dos corredores e maior foco em atendimento. Cerca de R$ 3 milhões por unidade foram investidos em infraestrutura, como ar-condicionado, balcões, casa de máquina e comunicação visual.

"Tem também uma área nova para o colaborador, que tem um espaço com área de descanso, refeitório e banheiros reformulados", ressalta César Ferreira, gerente geral de toda a estratégia e planejamento do Mercado Extra.

Mais do que mais espaço, esse formato permitiu também novas contratações. "Tem loja que quase dobrou de funcionários. Estamos falando de lojas que tinham 40 e 50 funcionários e agora estão com 70 a 80", pontua. Na capital, foram 20 a 30 a mais por loja dependendo da unidade. Então, foram quase 100 a mais somando as três lojas.

"As áreas que mais tiveram incremento de gente foram os 'eiros' que a gente chama, os especialistas, como padeiros, açougueiros, esse pessoal da área de atendimento teve aumento significativo, como o setor de hortifruti, açougue, frios, padaria e frente de caixa. A gente tem hoje pelo menos dois colaboradores por caixa", acrescenta.

Para receber a nova disposição de corredores e layout, concentraram a reforma em menos de 25 dias. Nesse período, fecharam as portas somente nos dois últimos dias para não perder dias de vendas. Aliás, com a chegada desse formato, a expectativa do César é aumentar as vendas e o fluxo de clientes em mais de 30% de crescimento, até mais do que constatado em São Paulo.

Foto: Camila Marcelo

"O crescimento de vendas foi sustentável que fez com que o nosso presidente de vendas falasse que tinha que virar o mais rápido possível toda a bandeira. Por isso começamos com quatro lojas em maio do ano passado e já iremos finalizar com 100. E no Nordeste a expectativa é bem superior. A gente deixou a região depois para o momento em que a gente tivesse o negócio bem mais maduro, entendendo todas as modificações para hoje chegar muito melhor no Nordeste", aponta.

O Mercado Extra substituiu as unidades Rodoviária, Seis Bocas e Oliveira Paiva, todas inauguradas na manhã desta terça.

"A ideia for dar um impacto. Por isso, a gente fez toda a virada de Fortaleza de uma só vez, até para não ter uma confusão com o consumidor de não saber se vai virar ou não vai virar essa loja, fazer comparativo de lojas ou migração entre lojas", completa.

Layout

Foto: Camila Marcelo

A aposta nessa nova estratégia começou em maio de 2018, com apenas quatro lojas em São Paulo. O objetivo principal é diferenciar ainda mais a bandeira do hipermercado com a do supermercado dentro da rede varejista, as quais geravam confusão entre os consumidores. Por isso, mudaram a comunicação visual para o roxo, em uma mistura do azul e vermelho típicos da marca, e deram um novo fluxo nas compras da loja.

Desde a entrada central é possível logo ver ao fundo a Rua do Mercado com os produtos perecíveis, o qual é o foco da casa, com frutas, verduras e área do açougue. No caminho até lá, chamado de Rua do Comércio, os corredores são cada um identificados com os principais produtos de cada setor.

Ao todo, são cerca de 7 a 8 mil itens oferecidos.

"A gente enxugou o mix. É menor, mas é mais focado. Produtos regionalizados foram incluídos, tirando marcas que tinham menos expressões em cada praça e otimizando para ter na gôndola produto em quantidade e precificação bem adequado para o consumidor. A gente tem uma força muito grande em perecíveis e bebida, então são setores muito fortes que a gente enfatiza mais, principalmente nesse início de virada", explica.

Foto: Camila Marcelo

Foco no Nordeste



Além do Ceará, o lançamento foi simultâneo nesta terça (22) em outras praças do Nordeste, em municípios da Paraíba, do Piauí e de Pernambuco.

"No Nordeste a gente gastou até um pouco mais do que nas outras praças, porque a gente viu a importância de trocar os ativos, de ter toda a reformulação da loja. O Mercado Extra tem um conceito de proximidade, um conceito de bairro, de melhora em atendimento. A gente resgata o atendimento de açougue. A padaria foi toda reformulada. Tem muito mais funcionários, 30% a mais", afirma César.

De acordo com o César, o Nordeste é um mercado muito expressivo para a rede. "Mas, especificamente Fortaleza, é uma praça que nos últimos dois anos até a concorrência cresceu bastante. Então, vimos o crescimento e a importância, então nada melhor que reforçar a praça, para mostrar ao consumidor como a gente está preocupado em atender bem, em diferenciá-lo", enfatiza.

Ao todo, desde as primeiras quatro lojas inauguradas em maio de 2018 em São Paulo, a empresa já soma 92 lojas nesse novo molde de negócio. A previsão é fechar 2019 com 100 unidades abertas, com mais 8 em São Paulo. Para o próximo ano, ainda no primeiro semestre, a expectativa é lançar mais 50 lojas, focado em São Paulo e Rio no primeiro momento. E em 2020 está previsto também uma reformulação no Extra Hiper.