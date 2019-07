Exportações cearenses crescem 9,9% no primeiro semestre de 2019

O Ceará acumulou US$ 1,1 bilhão em exportações no primeiro semestre deste ano, após um crescimento de 9,9% em relação a igual período de 2018. Entretanto, as importações registraram uma queda de 15,8%, o que representa um total de US$ 1,09 bilhão, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). O valor importado em junho é o segundo menor do ano. As variações resultaram ao estado uma balança comercial superavitária de US$ 29,2 milhões. O saldo comercial aumentou 110,5% em relação ao ano passado.

Ainda conforme a Fiec, o Ceará foi o sexto estado que teve o maior aumento nas exportações, se comparado com o ano anterior. Contudo, o estado ocupa a 14° posição em exportações nacionais, permanecendo com 1% em participação. Com relação ao posicionamento na região Nordeste, ele é o terceiro em volume exportado.

São Gonçalo do Amarante exporta US$ 598,5 milhões, o que representa 53,3% do total. O município exporta principalmente produtos siderúrgicos, setor que corresponde ao principal grupo nas exportações do estado, que totaliza US$ 604,2 milhões.

O valor exportado pelo Ceará em ferro e aço é cinco vezes maior que o segundo colocado, o setor de calçados. Este contabilizou US$ 132,3 milhões em 2019, provenientes principalmente de Sobral, que é o líder nacional em exportações do setor.



Caucaia é o segundo município na lista cearense de exportações, com US$ 116,7 milhões. A cidade, que tem 10,4% de participação no total das exportações, triplicou a representatividade em relação a 2018. Foi o município que mais apresentou em vendas para o exterior em relação ao acumulado janeiro-junho de 2018, totalizando 262,1% em crescimento.

Destaque

Sobre os setores exportados, o grupo de máquinas e aparelhos elétricos é o que apresenta maior alta, se analisaos os dois últimos anos. O destaque é do setor elétrico, que acumulou US$ 107,51 milhões em exportações e apresentou um aumento de 355,1% em relação ao que foi exportado em igual período em 2018.

Quanto aos destinos das exportações cearenses, os Estados Unidos se manteve na posição de principal parceiro comercial do estado, crescendo 64,7% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 498,3 milhões em valor comprado do Ceará. A Itália importou US$ 107,1 milhões, um aumento de 447,1%.

O maior destaque, porém, ficou para a República Tcheca, que importou US$ 54,4 milhões, aumentando 48392,5% em relação a 2018. Os dois países importaram principalmente produtos semimanufaturados de ferro ou aço.