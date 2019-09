Ex-presidente da Petrobras passa a integrar conselho da Pague Menos

Responsável pela implantação da atual política de preços da Petrobras, Pedro Parente, ex-presidente da estatal, passou a integrar o Conselho de Administração da rede de farmácias Pague Menos. A eleição foi indicação uma indicação do fundo de investimentos, que detém 17% do capital da empresa. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (26).

Pedro Parente ficou conhecido pela implantação do modelo de definição dos preços da Petrobras que se baseia no modelo aplicado pelo mercado internacional. Desde a mudança, a Petrobras vem anunciando reajustes diários a partir das cotações do dólar e do barril de petróleo no mundo.

A nova política de preços acabou gerando um aumento no número de importações de derivados de petróleo e das exportações de petróleo cru.

O modelo de reajustes diários foi apontado como uma das razões para greve dos caminhoneiros, em maio de 2018. Contudo, especialistas, como o professor de Finanças da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas (Ibmec-DF) Marcos Melo, defendem que a política de preços dá segurança aos investidores.

“Quando o governo começa a pressão política para que política de preços volte ou se assemelhe ao que era antes, fica uma situação muito difícil. Não é bom para Petrobras. Estamos vendo a redução no valor das ações por causa da incerteza”, afirma

Currículo

Além de chairman da General Atlantic no Brasil, Parente é o atual presidente do conselho da BRF.