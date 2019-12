Ex-M.Dias Branco será novo vice-presidente do Hapvida

Administrador de empresas, Geraldo Luciano Mattos Junior já era conselheiro independente do Hapvida desde 2015 e será o novo vice-presidente de Finanças do Sistema Hapvida. O executivo teve a contratação acertada neste mês de dezembro e inicia no cargo em janeiro de 2020.

Em paralelo à sua atuação como vice-presidente do Conselho de Administração do Hapvida, Geraldo Luciano foi executivo do Grupo M. Dias Branco como vice-presidente de Investimentos e Controladoria e Diretor de Relação com Investidores (RI). Em 2017, recebeu o prêmio O Equilibrista pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef-CE).

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, América, Promed e Ame, além da operadora Hapvida. Atua com mais de 29 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais 14 mil dentistas.