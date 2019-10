Evento de inovação e empreendedorismo da Globo acontece em segunda edição na Capital

As várias possibilidades trazidas pela revolução tecnológica será tema do Menos30 Fest, que será realizado pelo segundo ano em Fortaleza, já em sua segunda edição na Capital, promovido pela Globo. O festival de inovação e empreendedorismo da Globo tem parceria da TV Verdes Mares e apoio da Unifor (Universidade de Fortaleza), que sediará o evento no dia 23 de novembro, das 10h às 19h.

O tema do evento será 'Como se faz um futuro?' e a entrada é gratuita, mediante inscrição no site.

O conteúdo leva ao público conteúdo que apresenta as novas formas de como trabalhamos, produzimos conhecimento e nos relacionamos. Ao longo do dia serão abordados, entre outros temas, inteligência artificial, análise de dados, internet das coisas, jornada do consumidor, construção de produtos digitais e propósito de marca.

Convidados

O palco Grandes Encontros, espaço de encontros improváveis entre profissionais e empreendedores de diferentes origens, histórias, experiências e visões de mundo, terá nomes como Fred Arruda (CESAR – Instituto de Inovação), Pedro Lenhard (MECA), Eduardo Perez (Inteligência Digital Grupo Globo) e Sampaio Filho (Conselho Temático de Inovação da FIEC). No palco Falas Afiadas, o público terá contato com alguns dos principais temas ligados ao universo empreendedor em apresentações de 20 minutos. Haroldo Rodrigues (In3citi), Simony César (Nina) e Samantha Almeida (Ogilvy Brasil) são alguns dos convidados que vão compartilhar conteúdos inspiradores sobre suas experiências com empreendedorismo.

Serão 12 oficinas práticas sobre design thinking, marketing digital, programação, empreendedorismo social e plano de negócios, entre outros assuntos, na programação, além de uma feira de produtores locais e DJ em um espaço ao ar livre na Unifor voltado para descompressão, networking e interação.

Serviço



Evento:Menos30 Fest Fortaleza

Data: 23 de novembro, das 10h às 19h

Local: Universidade de Fortaleza (Unifor) - Av. Washington Soares, 1321 – Fortaleza/CE

Entrada gratuita mediante inscrição. O acesso ao evento e às oficinas está sujeito à lotação do espaço e acontecerá por ordem de chegada dos inscritos.