Estudo de viabilidade de projetos de energia limpa será remunerado em até R$ 1,4 milhão

Até três empresas que desejem realizar estudos de viabilidade para a implantação de projetos que permitam a redução de custos com energia em Fortaleza poderão disputar edital que será lançado na próxima terça-feira (25) pela Prefeitura. O valor máximo do estudo a ser pago para o vencedor do edital será de R$1.483.483,40.

Atualmente, o custo de energia com prédios e equipamentos do município de Fortaleza importa um valor de 11,5 milhões por ano. Segundo a Prefeitura, o projeto além de reduzir os custos com a quantidade de energia consumida, visa alcançar uma maior sustentabilidade ambiental.

"Além da redução de custos nos prédios públicos, também estaremos gerando energia limpa", destaca o coordenador de Fomento às PPPs, Rodrigo Nogueira.

Ao todo,156 equipamentos serão contemplados no edital. As empresas tem até o próximo dia 15 de julho para manifestarem interesse e o prazo para entrega do projeto está previsto para o dia 15 de outubro.

A iniciativa faz parte do Programa Fortaleza Competitiva e pretende aproveitar o avanço tecnológico e normativo do setor elétrico, com a implantação de projetos que concedam a redução de custos e proporcione uma energia mais limpa.