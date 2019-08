Estamos praticamente prontos para começar leilão de 5G no ano que vem, diz ministro

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC), Marcos Pontes, disse em entrevista, que o governo está "praticamente" pronto para começar o leilão de 5G no ano que vem.

Segundo o ministro, ainda há uma discussão sobre o formato do leilão, se terá o custo maior ou menor, mas com obrigações, porque é preciso melhorar a infraestrutura do País. Pontes também disse que é preciso conversar com os prefeitos, porque é preciso instalar antenas nas cidades.

Sobre o orçamento do ministério, que também passou por contingenciamento este ano, Pontes destacou que a redução nos recursos tem sido frequente há anos e que é preciso resolver a situação. Mas sobre a questão específica dos cortes neste ano, o ministro não quis comentar e disse que foi algo horizontal entre todos os ministérios.

Segundo Pontes, ele preservou as unidades de pesquisa e as bolsas do CNPq, mas destacou que, para que as bolsas sejam mantidas até o fim do ano, é preciso de liberação de parte dos recursos.

Já para 2020, o ministro disse que já pediu para que o orçamento do CNPq venha completo. "O presidente Bolsonaro é nosso aliado nessa questão do orçamento", comenta.