Estados receberão metade do valor esperado com leilão do pré-sal; Ceará terá R$ 264 milhões

Com o resultado abaixo do esperado para o megaleilão do pré-sal, estados e municípios receberão um repasse 50% menor a partir da venda dos blocos de petróleo. O principal motivo para a redução foi a não negociação de dois blocos previstos no processo. A previsão é de que o Ceará receba R$ 264 milhões, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

A expectativa do Governo Federal era arrecadar R$ 106,6 bilhões com os bônus de assinatura de quatro blocos oferecidos, localizados no Rio de Janeiro. No entanto, como apenas a Petrobras fez ofertas, e por apenas dois blocos, o valor de arrecadação ficou em 69,96 bilhões.

Desse total, a Petrobras deverá receber uma parcela fixa de R$ 34,6 bilhões. Do valor restante, 15% serão destinados ao estados e o Distrito Federal, 15% para os municípios, 3% para o Rio de Janeiro (estado produtor), e 67% para a União.

Com a redução do montante esperado, de R$ 106,6 bilhões para R$ 69,96 bilhões, estados deverão receber R$ 5,3 bilhões. A previsão, antes da rodada do leilão, era de R$ 10,8 milhões. O dado representa um encolhimento de 50,92%.

Veja o valor dos repasses do megaleilão:

Arrecadado - R$ 69,96 bilhões

Petrobras - R$ 34,6 bilhões

Estados - R$ 5,3 bilhões

Municípios - R$ 5,3 bilhões

Rio de janeiro - R$ 1,1 bilhão

União - R$ 23 bilhões