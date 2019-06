Estado terá operação de envasamento de whiskey escocês

O Ceará passará a contar com a operação de envasamento do whiskey escocês Black & White. A informação foi confirmada pelo secretário de desenvolvimento econômico e do trabalho do Estado, Maia Júnior. A nova funcionalidade deverá vir após o governo estadual fechar um acordo com o grupo britânico Diageo, que deverá abrir uma nova fábrica, no município de Itaitinga.

"Vamos anunciar nesta semana um acordo com a Diageo, dona da marca Ypióca, que está montando uma segunda fábrica no Ceará, aqui em Itaitinga. Vamos começar a envasar whiskey Black and White aqui no Ceará. Ou seja, o envasamento de um whiskey escocês sendo feito no nosso Estado e outras vodkas", disse o secretário.

Além da parceria do grupo que detém os direitos da cachaça Ypióca, o Ceará também deverá receber investimentos da empresas de cimento Votorantim e Apodi nos próximos meses, segundo garantiu Maia Júnior.

"(O acordo com a Diageo) é o esforço de fortalecer esse setor de comidas e bebidas aqui no Ceará, que tem como carro chefe a M. Dias Branco e as cervejarias. E estamos bem avançados em uma negociação com uma terceira cervejaria. Mas a área de cimentos também está ampliando investimentos no Estado, com a Votorantin e a Apodi", afirmou.

O secretário de desenvolvimento econômico do Ceará também disse que o Governo vem trabalhando em projetos relacionados aos setores da pecuária e do leite em pó. No entanto, Maia Júnior não deu mais detalhes sobre essas negociações.