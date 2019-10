Estado negocia instalação de novo data center no Ceará

O Governo do Estado está negociando para ter mais um data center instalado no Ceará. A informação é do secretário do desenvolvimento econômico e do trabalho, Maia Júnior. A administração estadual já estava, desde o começo, do ano aguardando uma resposta da Amazon Web Services para um empreendimento semelhante desde o começo do ano.

O secretário não confirmou, no entanto, qual é a nova empresa buscando um acordo de investimento no Ceará.

Além dos dois centros de processamento de dados em negociação, o Estado já havia confirmado investimentos da Angola Cables. O empreendimento da empresa africana já está em operação.

"Estamos avançados também na área de telecomunicações e TI, tratando mais um outro data center aqui no estado, tem o projeto da Amazon que está sendo concluído também, este já é o terceiro data center e outra grande empresa que já opera cabos submarinos no Ceará, as coisas estão andando. As últimas semanas foram bastante ricas", disse Maia Júnior.