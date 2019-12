Estado e Porto de Fortaleza planejam bondinho elétrico entre Mucuripe e Praia de Iracema

Poucas horas depois de trazer a público a data e detalhes do leilão do terminal de passageiros do Porto de Mucuripe, a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará (CDC), Mayhara Chaves, assinou com o governador Camilo Santana um memorando de entendimento para a construção de um bondinho elétrico entre o terminal de passageiros e a Praia de Iracema.

"A Secretaria da Infraestrutura está estudando para implementar o projeto, que é factível de ser executado, mas deve ser de longo prazo", adianta a diretora-presidente ao Diário do Nordeste após sair da reunião com o governador, que contou ainda com a presença do titular da Seinfra, Lúcio Gomes, o chefe de gabinete Élcio Batista e o assessor de relações institucionais do governo estadual, Nelson Martins.

Ainda em estudo, o bondinho não teve orçamento e capacidade estimada, mas deve ter um percurso de 14 quilômetros.

Condicionante

Para ser executado, no entanto, o bondinho precisa antes que a duplicação da via de acesso ao terminal seja concluída, segundo observa Mayhara. A obra fez parte de outro memorando de entendimento, assinado com a Prefeitura de Fortaleza na manhã de hoje.

Neste documento, o Porto do Mucuripe cedeu uma área e a Prefeitura deve fazer a ampliação das vias de acesso e requalificação da Praça Amigos da Marinha, localizada na entrada do Porto.