Estado atinge 50% de isolamento social; Fortaleza ainda não chega a meta de 70%

A taxa de isolamento social no Ceará chegou ao patamar de 50,15% nesta sexta-feira (15). Em Fortaleza, onde foram aplicadas medidas mais rígidas de combate ao coronavírus, o isolamento não atingiu a meta de 70% do Governo do Estado. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.

"Dados mostram que estamos melhorando na Capital, mas estamos longe do nível de isolamento que buscamos no Ceará, que é de 70%. Hoje, atingimos 50,15% de isolamento social em todo o Estado pelo InLoco", disse Camilo.

O chefe do executivo estadual ainda disse que a situação na Capital cearense ainda é preocupante. Para fazer uma avaliação da situação em Fortaleza, Camilo deverá se reunir com especialistas da área da saúde neste sábado.

"Amanhã teremos uma avaliação do cenário de Fortaleza, que ainda é grave e ainda crescente, com 80% dos casos de covid-19 estando concentradas em Fortaleza e na região metropolitana", disse.

Camilo voltou a reforçar a importância das medidas de isolamento social e disse que todas as decisões do Estado têm sido tomadas a partir das recomendações dos especialistas da área da saúde.

"Todas as decisões são tomadas a partir da análise dos especialistas da área da saúde. Reforço que não há vacina para essa doença, por isso as medidas de isolamento são importantes para combate ao coronavírus", disse.

Saúde

Durante a transmissão, Camilo também comentou sobre a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde, afirmando esperar que o sucessor possa liderar as ações de saúde no País em parceria com os estados.

"A gente espera que o Ministério da Saúde possa assumir um papel de orientação, discutindo o isolamento social, discutindo regras, e aplicando protocolos. Esperamos que o próximo ministro possa liderar as ações do país em parceria com os estados", disse.