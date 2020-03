Especialista dá dicas de como o varejo deve enfrentar o coronavírus

Na busca de amenizar os efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, o setor varejista também deve ficar em alerta e buscar medidas para evitar a propagação do vírus em toda sua cadeia produtiva. Apesar do cenário de alerta, não é um momento de ficar "aterrorizado", mas de pensar em saídas estratégicas para o mercado, segundo alerta Bruno Leitão, especialista de marketing.

" É hora de planejamento, de pensar o que a gente pode fazer . O varejo tem que se conscientizar em relação a esse período e buscar minimizar essas perdas, para isso existem vários possibilidades, uma delas é reforçar as entregas em domicílio", pontua o especialista.

De acordo com o especialista, os impactos do coronavírus poderão afetar toda a cadeia logística, desde os produtores até o consumidor final e isso trará efeitos negativos para a economia, que já podem ser vistos pela "alta do dólar e o colapso na bolsa de valores".

No entanto, o momento "é de planejamento" para manter as parcerias entre distribuição e varejo, para flexibilizar o pagamento de mercadorias que foram adquiridas em momentos que "não se considerava essa crise". Além disso, o especialista também aponta que o governo já visa medidas que poderão auxiliar o varejo.

"O próprio governo federal já está discutindo formas de reduzir as alíquotas do Simples Nacional,prorrogando impostos e taxas. Tudo isso já está sendo discutido do âmbito municipal, estadual e federal, acredito que isso também deva entrar na cadeia do varejo", comenta Leitão.

Confira algumas dicas: