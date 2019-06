‘Erro do empreendedor é achar que retorno financeiro é imediato’

A experiência de 11 anos no trabalho com startups – empresas de base tecnológica que elaboram soluções inovadoras –, fez com que o investidor João Kepler alerte os iniciantes sobre alguns cuidados e, principalmente, planejamento. Mas já de cara, ele adianta: o pior erro da maioria dos empreendedores é achar que o retorno financeiro é imediato.

Indagado sobre as principais dicas para se investir sem grandes riscos, o investidor aponta que os empresários devem procurar ideias inovadoras em suas próprias áreas de atuação. “A primeira ideia é procurar negócios no próprio segmento. Se é a área da agropecuária, procurar negócios nesse meio. Porque como ele conhece, ele aplica o dinheiro, juntamente com inteligência. Não adianta entrar em uma área que não conhece", conclui.

Além disso, Kepler também orienta que é necessário acompanhar o mercado e os empresários mais experientes, que entram com recursos financeiros nesses projetos. “Procurando outros investidores que já estão fazendo isso para acompanhar o que eles estão fazendo, você erra menos vendo os exemplos dos outros”, explica.

Oportunidade

No dia 5 de junho, Fortaleza sedia o Revolução Empreendedora, um evento para interessados em alavancar negócios voltados para internet. Os temas abordados serão nas áreas de marketing digital, publicidade, assessoria jurídica e gestão de empresas, no qual haverá a participação de especialistas nas áreas.



“Vamos abordar o cenário do mercado mundial de startups e do brasileiro, as oportunidades, como investir, quais os riscos e oportunidades para crescimento, mostrando casos de sucesso também. A ideia é mostrar que os empresários podem investir em startups”, explica João Kepler, empresário e investidor de startups.

Ao todo, 50 empreendedores serão selecionados e vão participar de consultorias gratuitas para alavancar negócios. No final, eles ainda poderão fazer parte de um reality show, que será exibido na TV.

Os ingressos para a Revolução Empreendedora estão à venda na bilheteria do Teatro Rio Mar ou através do site uhuu.com, e custarão a partir de R$ 60,00.