Entidades empresariais do Ceará lançam nota de apoio à Secretaria da Fazenda do Estado

Entidades empresariais e de classe do mercado cearense emitiram, neste domingo (4), uma nota de apoio às ações da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz). O texto faz menção às iniciativas para "regulamentar novos procedimentos na condução das ações de fiscalização, licitações, atendimento ao público e relacionamento com os contribuintes e fornecedores".

A nota foi assinada pela Fecomércio Ceará; a Federação das Associações do Comércio, Indústria Serviços e Agropecuária do Ceará (Facic); a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec); a Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE); Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE); a Setcar-CE; a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL); e o Conselho Regional de Economia (Corecon).

Segundo a nota, as entidades "entendem que a missão da Sefaz coincide com a missão e desejo de todas as entidades, que é o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará".

"Portanto, parabenizamos a secretária da Fazenda, Dra. Fernanda Pacobahyba, por sua exemplar gestão na busca dessa missão e desses objetivos", afirma a nota.