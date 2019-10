Entidades e plataformas digitais são saída para renegociar dívidas

Os consumidores fortalezenses que não conseguiram renegociar dívidas nesta semana, no Feirão do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), ainda poderão recorrer às ferramentas online ou ao atendimento pessoal nas unidades dos órgãos de defesa do consumidor na Capital e nos municípios do interior do Estado.

Segundo a diretora geral do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, as pessoas podem ficar tranquilas, pois a entidade está aberta a receber os consumidores endividados. “Se a pessoa não conseguiu uma senha lá no Feirão, ela pode, posteriormente, procurar o Procon Fortaleza, em todos os nossos núcleos, e solicitar uma renegociação de dívida. Entendendo como uma reclamação, nós vamos notificar a empresa e obviamente vamos trabalhar para que haja o melhor desconto possível”, avisa.

Ismael Braz, assessor jurídico do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), indica que há, também, a plataforma consumidor.gov.br. As unidades do Decon na Capital e em Juazeiro do Norte, Crato, Maracanaú e Sobral são outra opção.

“Essa é uma plataforma célere, segura e na qual o consumidor encontrará, habilitadas, todas as instituições financeiras. Então, pode acessar e notificar a empresa ou a instituição para que ela possa apresentar uma proposta que esteja de acordo”. Segundo Braz, a empresa tem 10 dias para apresentar uma proposta de renegociação para o consumidor, dando oportunidade à pessoa de efetuar a liquidação da dívida.

“Inclusive, o próprio consumidor tem a chance de apresentar uma contraproposta. Além disso, existem os órgãos de defesa do consumidor, que fazem atendimentos diários, como o Decon, que tem competência e atribuição para atender a todo o Estado”, diz.

Na plataforma online, os consumidores podem registrar reclamações mesmo sem ter contraído débitos. “Ele pode até discordar da cobrança, que muitas vezes tende a ter juros muito altos, fazendo com que o consumidor pague o dobro ou o triplo da dívida inicial. A pessoa também pode negociar diretamente com a empresa. A plataforma permite isso”, diz.

Benefícios

Contudo, uma das vantagens dos mutirões de renegociação é a flexibilidade em reduzir valores de dívidas. O feirão desta semana ofereceu até 98% de descontos. A diretora do Procon Fortaleza explica que a participação em massa dá mais condição para que as empresas possam apresentar propostas mais robustas aos consumidores. “Isso não quer dizer que, lá no Procon, a gente também não vá tentar e fazer todo o esforço para renegociar com condições especiais. Até porque, se não houver essa facilitação, nós vamos analisar a questão dos juros e demais encargos”, explica.

O assessor jurídico do Decon ainda acrescenta que, quando é estabelecido um feirão, geralmente, há reuniões antecipadas com todas as empresas participantes. Esse contato acaba facilitando as negociações.

“Essas empresas se comprometem a fazer uma proposta diferenciada. A gente não tem como estabelecer essa proposta porque depende de caso a caso, mas a empresa se compromete a resolver o problema. Inclusive, mesmo quando o consumidor procura o órgão fora desses mutirões, as empresas tendem a solucionar o problema”, explica Braz.