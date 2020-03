O governo Jair Bolsonaro anunciou nesta sexta-feira (27) medidas de estímulo para micro e pequenas empresas frente à crise com o novo coronavírus e o envio de uma proposta de emenda à Constituição para liberar a contratação de crédito diretamente com o Banco Central, medida permitida a autoridades monetárias de outros país, como é o caso do FED (Federal Reserve, o banco central dos EUA).

. Conheça detalhes do auxílio a pequenas e médias empresas

. Em reunião com empresários, Camilo diz que volta ao trabalho será definida até domingo

. Presidente da Caixa defende redução dos juros de todas as linhas de crédito

As medidas ainda não foram publicadas e, por isso, especialistas dizem que falta entender detalhes e também quais são as exceções.

Entenda ponto a ponto os últimos anúncios do governo Bolsonaro para empresas e trabalhadores:

1) Financiamento da folha de pagamento

Empresas poderão pegar dinheiro emprestado para bancar salários por dois meses

- Quem pode pedir o crédito

Pequenas e médias empresas (aquelas que faturam, por ano, de R$ 360 mil e R$ 10 milhões)

- Quem vai conceder o crédito

Os bancos privados (Itaú, Bradesco e Santander) e públicos (Caixa e Banco do Brasil)

- Vantagens para os trabalhadores

A empresa que contratar essa linha não poderá demitir os funcionários por dois meses

O salário será pago diretamente pelo banco que emprestar o dinheiro, sem passar pelo caixa da empresa

- Quem ganha menos, perde menos

Quem ganha até R$ 2.090 (dois salários mínimos) continuará recebendo o salário que tem hoje

Quem ganha mais, receberá R$ 2.090

- Quantos devem ser favorecidos pela medida

12 milhões de trabalhadores

1,4 milhão de empregadores

- Quanto vai custar para as empresas

3,75% ao ano

O pagamento começará seis meses depois do fechamento do contrato

O dinheiro será pago em 36 parcelas

O QUE FALTA SABER:

- Quando começa a valer

A previsão do presidente do Banco Central é que as medidas entrem em vigor em 15 dias

Portanto, não valerá no pagamento da folha de março, que deve ser depositada aos trabalhadores até o dia 7 de abril

- Quais as exceções

Se haverá alguma condição adicional para a participação das empresas

- Quais os impedimentos

Empresas que já aderiram a medidas como as suspensão do contrato de trabalhado com pagamento de parte do salário poderão ter que fechar novos acordos

- Como será a concessão na prática

Sem as regras, ainda não dá para saber como serão os pedidos, se vai ser necessário ir ao banco que administra a folha ou se algum canal específico será criado

2) 'Coronavoucher' de R$ 600 a R$ 1.200

- Quem poderá receber

Trabalhadores informais, sem emprego fixo, que não estejam recebendo benefício previdenciário ou seguro-desemprego

Trabalhadores autônomos cadastrados como MEI (microempreendedor individual)

- Renda máxima para ter o direito

Até R$ 522,50 por pessoa na família ou até R$ 3.135 por grupo familiar

Não ter tido renda tributável, em 2018, acima de R$ 28.559,70

- Quem recebe R$ 600 e quem recebe R$ 1.200

O valor maior será pago a mães que sustentem suas famílias

O demais receberão R$ 600

- Duração

Três meses

- Como será o pagamento

A Caixa deve criar um calendário para evitar aglomerações nas agências e casas lotéricas

Um tipo de poupança provisória será aberta, em modelo similar ao do saque do PIS ou do saque-imediato do FGTS

Os trabalhadores com conta em banco poderão pedir a transferência, que será gratuita

O QUE FALTA SABER:

- A proposta foi aprovada na Câmara e precisa passar por votação do Senado

- Depois, um decreto do presidente Jair Bolsonaro terá de regulamentar o pagamento

- Outras questões, como a auto-declaração para atestar a renda familiar, também precisarão de regulamentação

3) Crédito direto com o Banco Central

- O que é

Autorização para o Banco Central comprar ativos financeiros

Bancos centrais de outros países, como o FED (Federal Reserve, o banco central dos EUA), permitem esse tipo de medida

Isso só poderá ser feito em situações de crise, como a atual

- O que já aconteceu onde a permissão existe

Nos EUA, o FED concedeu empréstimos diretamente às empresas e deve conceder crédito estudantil

O Banco Central norte-americano também comprou bônus corporativos e concederá crédito a pequenas empresas

- Para que serve

O Banco Central quer reduzir o empoçamento de recursos e dar agilidade na estabilização do mercado de crédito

Maior liberdade deve acelerar o volume de dinheiro circulando no mercado

- Como vai ser

A autorização deve ocorrer por meio de PEC (proposta de emenda à Constituição)

Portanto, ainda dependerá de votações na Câmara e no Senado

Fontes: Advogados Leonardo Mazzillo, coordenador de consultoria tributária e human capital do WFaria Advogados, e Luiz Antonio dos Santos, sócio da área trabalhista do Veirano Advogados