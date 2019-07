O Governo Federal deve anunciar, nesta quinta-feira (18), a liberação do saque de contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A previsão é que os trabalhadores possam retirar até 35% dos recursos depositados. Com a medida, a União espera incentivar o consumo entre a população e movimentar a economia do País. No entanto, especialistas acreditam que a liberação pode ter efeito reduzido e não gerar resultados a longo prazo.