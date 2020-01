Energia solar: Banco do Brasil lança edital para abastecer 33 agências no Ceará

O Banco do Brasil abriu um edital para locação de usinas de energia solar no Ceará e na Bahia. No Estado, o objetivo do projeto é compensar gastos com a conta de luz em 33 agências. Na Bahia, serão 122 agências. Os dados da chamada pública podem ser conferidas no site da instituição financeira.

Confirmada, a operação marcará os dois primeiros estados no Nordeste a abrigar um modelo que já adotado pelo BB em outras regiões do País. O edital cobre serviços de instalação, manutenção e distribuição de eletricidade, "por meio de recursos sustentáveis e renováveis".

Para o Ceará a capacidade mínima de geração de energia elétrica de fonte fotovoltaica de no mínimo 2 GWh por ano. Na Bahia, o requisito mínimo é de 8 GWh/ano.

Outra exigência do edital é de que o serviço prestado seja de locação de sistema de geração distribuída. O Banco do Brasil afirmou que irá começar a pagar após o funcionamento das usinas.

Os certames serão realizados por pregão eletrônico, no dia 3 de fevereiro, e começará pelo Ceará, às 9h30. Os lances para a Bahia começarão às 13h.