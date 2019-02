Energia eólica no Ceará chega a 2.050,5 MW de capacidade instalada

O Ceará encerrou o ano de 2018 com a marca de 2.050,5 MW de capacidade instalada de energia eólica, em 80 parques eólicos. O Estado conta com a terceira maior capacidade instalada do País, atrás da Bahia, com 3.572,5 MW e Rio Grande do Norte, com 4.043,1 MW. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (1º) pela Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica)

No País, a capacidade instalada de energia eólica chegou a 14,71 GW, com 583 parques eólicos e mais de 7 mil aerogeradores em 12 estados. A geração eólica produzida de janeiro a novembro de 2018 (44,62 TWh) foi o suficiente para abastecer 23 milhões de habitações em um mês.

Além dos 14,71 GW de capacidade instalada, há outros 4,33 GW já contratados em construção ou projeto. Segundo a Associação, ao final de 2024, serão pelo menos 19,04 GW, considerando apenas contratos já viabilizados em leilões e com outorgas do mercado livre publicadas e contratos assinados até agora.

A participação da energia eólica dentro da matriz energética brasileira é de 9%, sendo a terceira fonte mais representativa. A segunda é a biomassa (9,1%) e a primeira é a hidrelétrica, com 60,4%.