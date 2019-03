Enel Ceará pretende captar R$ 650 milhões em emissão de títulos de dívida

A Enel Distribuição Ceará, antiga Coelce, pretende captar R$ 650 milhões em sua sétima emisão de debêntures com vencimentos em 2023 (primeira série) e 2024 (segunda série). Os recursos serão destinados ao alongamento do perfil de investimentos relacionados a projetos de investimento da companhia, com o objetivo de expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica.

Ao todo, serão emitidas 650 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão, prevista para sexta-feira, 15 de março. As debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações ordinárias ou preferenciais da emissora.

Os títulos de dívida terão os seguintes prazos e datas de vencimento, respectivamente: para as debêntures da primeira série será de quatro anos, contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de março de 2023. E para as da segunda série será de cinco anos, vencendo-se em 15 de março de 2024.

A oferta restrita será destinada a investidores profissionais, conforme Instrução da CVM n.º 539, ou seja, que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10 milhões.

Classificação de risco

Em 20 de fevereiro, a agência de classificação de risco Fitch atribui grau de investimento à proposta de emissão da Enel Distribuição Ceará. Segundo a agência, o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’, com perspectiva estável, reflete a qualidade de crédito da Enel Américas.

Conforme relatório da Fitch, "a avaliação também considera o moderado risco regulatório do setor elétrico brasileiro e o risco hidrológico, atualmente acima da média histórica, porém gerenciável e com efeito limitado sobre o rating da companhia”. A informação foi divulgada pelo Canal Energia.

Sexta emissão

Em 18 de junho de 2018, a Enel Distribuição Ceará concluiu a sexta emissão de debêntures, no valor de R$ 310 milhões, divididos em duas ofertas, sendo uma de R$ 270 milhões, com vencimento para junho de 2025, e outra de R$ 40 milhões, programada para junho de 2023.