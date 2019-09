Endividamento recua e atinge 60,1% dos fortalezenses em setembro

O número de fortalezenses endividados caiu 7,2% em setembro ante agosto, quando o índice apontava que 67,3% dos consumidores possuíam algum tipo de dívida. Em setembro, 60,1% dos moradores de Fortaleza estão endividados. Os dados são referentes a Pesquisa do Endividamento do Consumidor de Fortaleza, divulgada pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE) nesta quarta-feira (25).

O nível de inadimplência permaneceu estável em setembro, afetando 8,5% dos moradores da Capital. Os consumidores inadimplentes são aqueles compradores que não terão condições financeiras para honrar seus compromissos.

De acordo com Maurício Filizola, presidente da Fecomércio, os resultados de setembro foram bem positivos em relação a agosto.

"Tanto os consumidores endividados e inadimplentes estão sendo reduzido e isso mostra que está havendo uma melhora na economia e isso melhora toda uma cadeia de compra, produção e comércio", pontua.

Os compradores que possuem dívidas em atraso reduziu cerca de 3,1 pontos percentuais, passando de 23,3% dos consumidores em agosto, para 20,2% em setembro. Cerca de 40,6% dos fortalezenses tem sua renda comprometida em setembro.

Dívidas

O valor médio das dívidas está estimado em R$ 1.508. Entre as despesas que mais pesaram no bolso dos fortalezenses, estão os gastos com alimentação (55,1%), aluguel residencial (14,8%), educação (14%), outros (13,8%), vestuário (8,5%) e tratamento de saúde (8,2%).

Em relação as formas de pagamento, o cartão de crédito (78,3%) continua sendo o método mais utilizado pelos compradores de Fortaleza. Seguido de financiamento bancário (12,4%), empréstimos pessoais (11,2%), carnês e crediários (6,9%) e cheque especial (3,3%).

O tempo médio de atraso das dívidas é de 65 dias, o desequilíbrio financeiro (56,8%) é a principal justificativa para o não pagamento das dívidas. Entre outras justificativas estão: aplicação de recursos em outras finalidades (30,6%), contestação das dívidas (11,9%) e esquecimento das dívidas (6%).

Perfil

O perfil do consumidor inadimplente é mais elevado entre as mulheres (8,8%), com idade acima de 35 anos (10%) com renda familiar inferior a cinco salários mínimos (9,2%). A faixa de escolaridade Ensino Fundamental é a que apresenta maior taxa de inadimplentes, com 14,4%.