Encomendas dos Correios podem ser retiradas nas agências enquanto comércios estiverem fechados

As encomendas que não forem entregues pela via postal podem ser retiradas nas agências dos Correios, conforme divulgou a empresa nesta segunda-feira (11). O fechamento de comércios devido a pandemia do novo coronavírus impede a entrega nesses estabelecimentos. Os clientes devem consultar o destino da encomenda pelo site.

No Ceará, apenas comércios de serviços essenciais podem funcionar. Na capital, o decreto de lockdown proibe deslocamentos sem necessidade e circulação de pessoas em locais públicos.

De acordo com os Correios, há primeiro uma tentativa de entrega nos endereços iniciais e, caso o local esteja fechado, a encomenda é encaminhada para a unidade mais próxima, onde pode ser retirada.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Governo do Estado do Ceará para saber se o novo modo de entrega dos Correios se adegua ao decreto de isolamento social rígido, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

A empresa informou ainda que está reforçando os procedimentos de limpezas e distanciamento social durante a pandemia. Para evitar o contato físico, o atendimento não tem mais distribuição de senhas ou totens e não há compartilhamento de objetos.

Os prédios dos Correios de Fortaleza têm sido desinfectados pela Cruz Vermelha Brasileira, desde o início de maio.

O Ceará registrou 1.228 óbitos por Covid-19, com 17.879 casos confirmados, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Os dados foram divulgados na plataforma IntegraSUS, as 9h55 desta terça-feira (12).

Central de Atendimento dos Correios: 3003 0100 (ligações de telefone móvel); 0800 725 0100 e 0800 725 7282 (ligações de telefone fixo); e 0800 725 0898 - (Deficiente Auditivo).