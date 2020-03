Empresas de seguro viagem não querem honrar coberturas durante pandemia de coronavírus

Em meio a crise com a pandemia do coronavírus, muitos viajantes foram surpreendidos com a notícia de que seus seguros viagem não seriam cobertos por conta da classificação dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para a doença que já se alastra por quase todo o globo.

Quem está viajando tem pouco a fazer no momento, além de pagar as contas médicas e juntar todos os documentos e recibos para, posteriormente, pedir ressarcimento como informa a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos. Ela afirma que se existir uma cláusula que suspende a validade do seguro viagem em caso de pandemia, tal medida não é válida: é nula. “Essa cláusula existindo ela é abusiva porque quando se faz seguro saúde se faz para se ter toda assistência independente de pandemia ou não. Isso não justifica. Isso é uma forma que eles estão encontrando de não atender ao consumidor como agências (de viagens) que estão tentando fazer isso”, disse a diretora.

Com relação ao consumidor que ainda não viajou, a indicação do Procon Fortaleza é que ele deve também cancelar o seguro, bem como hotéis e passagens aéreas. Desta forma, ele deverá receber o valor integral investido na contratação dos produtos, mesmo com existência de cláusulas excepcionais como a que estão contidas em alguns seguros viagem. “Além da devolução da passagem em valor integral ou crédito para momento posterior, o valor do seguro não foge à regra, pois é a contratação de um serviço que está sob a égide da defesa do consumidor”, afirmou Santos.

Negociação

Segundo Cláudia Santos, a orientação do Procon Fortaleza é sempre que o consumidor busque primeiro a empresa que contratou o serviço para um acordo. Se a solução não for a esperada ou não houver proposta, aí deve se encaminhar ao órgão de defesa do consumidor. “As empresas têm como negociar com seus fornecedores. Quem não tem é o consumidor que está na ponta. As agências de viagem, por exemplo, têm como sentar com seus fornecedores e negociar uma solução. Basta ter boa vontade”, afirmou.

De acordo com a diretora do Procon Fortaleza, já há algumas audiências marcadas para tentar acordos entre consumidores e empresas no tocante a cancelamento de viagens. “Neste momento nós estamos fazendo procedimento especial, ou seja, já estamos abrindo a reclamação direta com audiência marcada no prazo mais rápido possível - hoje mesmo já temos audiência marcada sobre o assunto - para que o consumidor tenha essa solução num prazo mais rápido. A posição do Procon Fortaleza é que as empresas dêem solução ao consumidor, seja o cancelamento das passagens e restituições dos valores integrais ou o crédito se o consumidor assim quiser para viajar posteriormente”, disse Santos.

Multa

A diretoria garante que, em caso de não acerto entre consumidor e empresas, há uma solução final que é uma multa que começa em R$ 800 e vai até R$ 13 milhões. “A multa é mais corretiva e ajusta a conduta da empresa. Claro que para a multa vamos avaliar vários quesitos como porte da empresa, reincidência (lá no Procon mesmo) tudo vai ser avaliado. Então, para a empresa, do ponto de vista financeiro, é melhor fazer o acordo com o consumidor do que passar por processo administrativo e pagar uma multa de até R$ 13 milhões”, finalizou.

Seguradoras

Procuramos algumas seguradoras como o grupo Zurich Seguros, responsável pela Travel Ace Seguros, e Allianz Travel, que é da Allianz Seguros. Até o fechamento desta matéria ninguém respondeu aos nossos questionamentos.

No Instagram da Travel Ace, a empresa informa que até que o coronavírus fosse declarado uma epidemia pelo órgão competente, a OMS, e que este órgão oriente para não viajar para algum determinado país, a empresa prestaria toda a assistência necessária ao consumidor. Porém, ontem, 11, foi decretada pandemia pela OMS e, em um contrato da Travel Ace com consumidor final, há um capítulo que fala que eventos provocados por epidemia e pandemia declarado por órgão competente gerariam exclusões para todas as cláusulas previstas em todas garantias do seguro.

No caso da Allianz Travel, o último comunicado no Instagram da empresa informa que “caso órgãos competentes venham a declarar a ocorrência de epidemia ou pandemia, ou ainda, caso existam alterações nas orientações e declarações que alterem a conduta atual, a Allianz Travel fará novas comunicações indicando as novas diretrizes, respeitando sempre as condições gerais do seguro viagem”, informaram. Até agora sem atualização.