Empresas de energia do Ceará devem pagar R$ 250 mil a pais de eletricista morto em serviço

As empresas Enel, distribuidora de energia do Ceará, a Citiluz, empresa contratada pela Prefeitura de Fortaleza para realizar manutenção no sistema de iluminação pública, e a Lúmen Engenharia, foram condenadas pela Justiça do Trabalho do Ceará a pagar R$ 250 mil de indenização por danos morais aos pais de um eletricista que morreu por causa de um choque elétrico enquanto trabalhava, em 2010. Cabe recurso à decisão.

Na época, o homem tinha 28 anos e morreu quando fazia a troca de cabos em um ramal de distribuição da rede elétrica da Enel. “Ao realizar o último procedimento de sua atividade laboral, o trabalhador encostou parte do braço em uma das luminárias existentes no local, sofrendo choque elétrico que lhe causou a morte”, informou o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.

A Lúmen Engenharia é prestadora de serviços à Enel e alvo principal da reclamação trabalhista. Enquanto a Citiluz e a Enel foram condenadas por responsabilidade solidária. No entanto, devendo as três arcar com a indenização determinada. Na responsabilidade solidária, a obrigação de pagar o valor determinado na condenação é compartilhada entre dois ou mais devedores, explica o TRT.