Empresa do setor atacadista abre seleção com mil vagas de emprego em todo o Brasil

O Assaí Atacadista está com 1 mil vagas de emprego abertas em todo o Brasil para reforçar seu quadro de colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus. As vagas, entre efetivas e temporárias, são para os cargos de operador de caixa, operador de loja, operador de Centro de Distribuição e auxiliar de refeitório.

Os interessados podem se cadastrar no site da empresa, clicando na opção Banco de Talentos.

É necessário ter ensino médio completo e ser maior de 18 anos para concorrer a uma das vagas. Com medida de prevenção contra Covid-19, o processo seletivo foi adaptado para ser realizado online. Apenas a última etapa pode ser realizada presencialmente.