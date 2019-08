Empresa de telecom espera ampliar base de clientes em Fortaleza em 300% neste ano

Com cerca de 35 mil clientes, a empresa Mob Telecom pretende fechar 2019 com um crescimento superior a 300% em Fortaleza, chegando a 12 mil clientes na Capital, divididos entre consumidores comerciais, residenciais e corporativos. No Estado, a empresa iniciou o ano com 20 mil clientes e espera encerrar o ano com 25 mil. A companhia cearense, que também fornece dados para entes governamentais e operadoras de telecomunicações, conta hoje com mais de 35 mil assinantes diretos e 900 mil indiretos em todo o País.

Segundo Sayde Bayde, chefe de departamento comercial da Mob Telecom, a companhia, que iniciou o ano com cerca de três mil clientes na Capital, deverá investir na ampliação da rede em bairros como Messejana e Passaré. “Toda semana a gente prioriza um bairro. Em Messejana o nosso nível de aceitação chega a 70%, o que é muito alto, já que normalmente, em outros bairros e para outras operadoras, esse nível é de 30%”, diz Bayde.

Além do foco na Capital, Bayde diz que a empresa está buscando se consolidar nos 29 municípios onde já opera no Interior do Ceará. “No ano passado a gente focou muito no Interior. A gente já tinha uma malha de clientes no Interior e investiu em fibra para deixar 100% dos clientes com fibra óptica e agora a gente está fazendo esse mesmo movimento aqui em Fortaleza”, diz.

Na quarta-feira (14), a companhia inaugurou um novo centro de relacionamento com o cliente, em Fortaleza. O valor do investimento, no entanto, não foi divulgado. “Queremos revolucionar a experiência do cliente em todas as etapas”, diz Salim Bayde Neto, CEO da Mob Telecom.