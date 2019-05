Empresa de táxi aéreo fará rota Fortaleza-Juazeiro do Norte

Após a Avianca suspender a frequência entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, a empresa de táxi aéreo Rota do Sol ficará responsável por operar os voos de e para a Capital cearense. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Juazeiro do Norte, Michel Araújo, serão três operações semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras. Os bilhetes já estão a venda por R$ 950 o trecho.

A aeronave utilizada na frequência possui 18 assentos. O primeiro voo será realizado no próximo dia 13 deste mês, saindo do Aeroporto de Fortaleza (terminal antigo) às 9h. O caminho inverso ocorre às 18h, com a aeronave saindo do Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes com destino a Fortaleza.

De acordo com Michel Araújo, o voo charter foi viabilizado como uma alternativa diante da falta de voos para a Capital cearense. "Desde a saída da Avianca, estamos tentando negociar com todas as alternativas", disse. Na próxima semana, estão marcadas reuniões com Latam, Gol e Azul para discutir a possibilidade de retomada da rota regular com uma dessas companhias.

"Interesse todas (as companhias) têm, o problema é a disponibilidade de aeronaves. A gente vai ter essas reuniões para apresentar o potencial do Aeroporto de Juazeiro com o grande volume de passageiros que passa por lá", explicou Araújo.

Números do terminal

O Aeroporto de Juazeiro conta capacidade para atender até 1,7 milhão de passageiros por ano. De acordo com dados da Infraero, em 2018, a movimentação foi considerada recorde (563.548 embarques e desembarques).