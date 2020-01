Empregos: Sine/IDT tem 1129 vagas abertas nesta quinta-feira

O Sine/IDT está com 1129 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, das quais 146 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). O número de oportunidades para esse segmento aumentou 51% em comparação ao boletim de ontem.

De acordo com o Sine/IDT, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 413 oportunidades, sendo 43 para pessoas com deficiência (PcDs). A função que têm mais vagas é a de operador de telemarketing (90), seguida por vendedor pracista (45), consultor de vendas (26) e representante comercial autônomo (20). Para as pessoas com deficiência, as principais oportunidades são para: teleoperador (19), auxiliar de limpeza (10), recuperador de crédito (3) e operador de caixa (3).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), os destaques são: auxiliar de linha de produção (5), auxiliar de limpeza (1) e atendente balconista (1). Para as pessoas com deficiência, há oportunidades para as funções de atendente de telemarketing (10) e auxiliar de expedição (1).

No Pecém, recepcionista, garçom e auxiliar de cozinha têm 15 vagas abertas cada. Também há postos de trabalho disponíveis para vendedor de comércio varejista (1), técnico em borracha (1), técnico de planejamento de produção (1), técnico de manutenção elétrica (1), padeiro (1), cozinheiro (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

Em Maracanaú, a maior parte das vagas é para costureiro (28); costurador de calçados (10); serralheiro (10) e técnico de vendas (3). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há 80 novas vagas para auxiliar de linha de produção e duas outras para recepcionista.

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, há vagas para: analista de pcp (1), cortador de roupas (1), costureira de máquina reta (1), manicure (1), costureira (1), mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), motorista de caminhão (1), operador de máquina de costura (1), serralheiro de alumínio e industrial (1) e soldador (1).

Já Itaitinga disponibiliza cinco vagas, uma para cada um dos seguintes cargos: chefe de departamento pessoal, consultor de vendas, eletricista, operador de retroescavadeira e vendedor interno.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para segurança de eventos (150); vendedor pracista (7); vendedor porta a porta (5); atendente de mesa (3) e auxiliar de limpeza (2). Para pessoas com deficiência, há apenas uma vaga destinada à auxiliar de estoque.

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem suas principais vagas para as funções de eletricista de rede (50), consultor de vendas (7), promotor de vendas (6) e representante comercial (2). Há uma vaga disponível para pessoas com deficiências, para auxiliar administrativo.

Em Quixadá, há vagas para atendente de lojas (30), supervisor de vendas (6), auxiliar de linha de produção (4), cozinheiro geral (2), nutricionista (2), técnico de enfermagem (1), tecnólogo em alimentos (1), mecânico de automóveis (1) e auxiliar de manutenção predial (1).

Em Itapipoca, as vagas são para auxiliar de cozinha (15), garçom (15) e promotor de vendas (1). Em Paracuru, tem apenas uma vaga para torneiro mecânico.

Em Aracati, há sete vagas disponíveis, uma para cada um dos seguintes cargos: vendedor pracista, vaga para camareira de hotel, costureira, consultor de vendas, empregado doméstico, garçom e motorista de caminhão.

No município de Crateús, as principais vagas são para: empregado doméstico (3), cozinheiro (2), pedagogo (2), vendedor de serviços (2) e auxiliar de motorista (1).

Em Limoeiro do Norte, os destaques ficam com vendedor pracista (9), vendedor de serviços (2), vendedor interno (2), motorista entregador (2). Para pessoas com deficiência, há três vagas para auxiliar de limpeza e uma para cada um dos seguintes cargos: garçom, operador de caixa, repositor de mercadorias e trabalhador polivalente da confecção de calçados.

Em Iguatu, há duas vagas disponíveis para mecânico de motocicletas , duas para vendedor interno, uma para cada uma das funções de auxiliar de marceneiro, cozinheiro de restaurante, montador de móveis de madeira e soldador.

Ouça no Podcast “Plano de Carreira” dicas de como montar seu currículo e como se preparar para entrevista de emprego:

Para se candidatar

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funciona das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site do Sine/IDT.