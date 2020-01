Empregos: 834 vagas de trabalho estão disponíveis nesta quinta-feira no Ceará

O Sine/IDT está com 719 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho nesta quinta-feira (30), das quais 100 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs).

De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 422 oportunidades. A maioria das oportunidades são concentradas nos cargos de atendente de telemarketing (90), vendedor pracista (57), seguida por operador de vendas (36) e representante comercial autônomo (21). Do total de vagas, 63 para pessoas com deficiência (PcDs).

Para as pessoas com deficiência, os cargos que concentram mais oportunidades são: teleoperador (19), auxiliar de linha de produção (10), estoquista (3) , vendedor de comércio varejista (5) e auxiliar de limpeza (5).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), são 18 vagas no total, que contemplam auxiliar de limpeza (01), promotor de vendas (01), entre outras. Destas, 10 são para PcDs.

No Pecém, auxiliar de cozinha registra 16 oportunidades, seguido de recepcionista, com 15 vagas.

Em Maracanaú, a região possui 77 vagas disponíveis de emprego. A maior parte das vagas é para costureiro (28);técnico de vendas (3); soldador (5). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há 15 vagas para linha de produção.

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, há 7 vagas, uma para cada função: barbeiro, costureira de máquina reta, manicure, mecânico de ar-condicionado, operador de extrusora, soldador e técnico e manutenção de equipamentos de informática. Já Itaitinga disponibiliza 5 vagas: 2 para educador social, e uma para cada uma das seguintes funções: eletricista de instalações de veículos automotores, consultor de vendas e operador de retroescavadeira.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor pracista (7); empacotador (4); marceneiro (2); gerente de vendas (1).

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem 19 vagas disponíveis. As principais oportunidades são para as funções de técnico em refrigeração (3); lavadeiro (2); vendedor pracista (2).

Ouça no Podcast “Plano de Carreira” dicas de como montar seu currículo e como se preparar para entrevista de emprego:

Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.



As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funciona das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site (http://www.idt.org.br/vagas-disponiveis) do Sine/IDT.