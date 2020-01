Empregos: 719 vagas de trabalho estão disponíveis nesta quarta-feira no Ceará

O Sine/IDT está com 719 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, das quais 105 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs).

De acordo com o Sine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 252 oportunidades, sendo 67 para pessoas com deficiência (PcDs). A função que têm mais vagas é a de vendedor pracista (57), seguida por operador de vendas (36), representante comercial autônomo (20) e auxiliar de linha de produção (15).

Para as pessoas com deficiência, os cargos que concentram mais oportunidades são: teleoperador (19), auxiliar de linha de produção (10), estoquista (8) , vendedor de comércio varejista (5) e auxiliar de limpeza (4).

No Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), há três vagas disponíveis para repositor e uma para cada uma dessas funções: armazenista, auxiliar de contas a pagar, auxiliar de limpeza, comprador, fiscal de prevenção de perdas, operador de empilhadeira, operador de máquina de envasar líquidos, promotor de vendas e supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos. Para as pessoas com deficiência, há oportunidades apenas para atendente de telemarketing (10).

No Pecém, auxiliar de cozinha registra 16 oportunidades, seguido de recepcionista e garçom, 15 vagas cada. Também há postos de trabalho disponíveis para técnico em segurança do trabalho (4); técnico de manutenção elétrica (2); auxiliar de estoque (2); e engenheiro mecânico (1).

Em Maracanaú, a maior parte das vagas é para costureiro (23);técnico de vendas (3); soldador (3); borracheiro (3); gesseiro (3); coordenador de costura do vestuário (2) e gerente de loja e supermercado (2). Para as pessoas com deficiência (PcDs), há 16 vagas para linha de produção.

Ainda na região metropolitana, no município de Horizonte, há 7 vagas, uma para cada função: barbeiro, costureira de máquina reta, manicure, mecânico de ar-condicionado, operador de extrusora, soldador e técnico e manutenção de equipamentos de informática. Já Itaitinga disponibiliza 5 vagas: 2 para educador social, e uma para cada uma das seguintes funções: eletricista de instalações de veículos automotores, consultor de vendas e operador de retroescavadeira.

Em Sobral, a maior parte da oferta de vagas é para vendedor pracista (7); empacotador (4); marceneiro (2); gerente de vendas (1), gerente administrativo (1), cirurgião dentista (1) e engenheiro de produção (1).

Na região do Cariri, Juazeiro do Norte tem suas principais vagas para as funções de técnico em refrigeração (3); lavadeiro (2); vendedor pracista (2); desenhista letrista (1); motorista entregador (1); vendedor porta a porta (1); cozinheiro de serviço doméstico (1) e manicure (1).

Em Quixadá, há vagas para atendente de lojas (30); supervisor de vendas (6); vendedor porta a porta (6); auxiliar de linha de produção (4); consultor de vendas (2); cabeleireiro (1); manicure (1) e mecânico em geral (1).

Em Itapipoca, as vagas são para auxiliar de cozinha (15); garçom (15); motorista de caminhão (02) e consultor de vendas (1); gerente de hotel (1); promotor de vendas (1). Em Paracuru, tem apenas uma vaga para cozinheiro.

Em Aracati, há sete vagas disponíveis, uma para cada um dos seguintes cargos: atendente de padaria, costureira, cozinheiro, empregado doméstico, padeiro, motorista de caminhão e vendedor pracista.

No município de Crateús, as principais vagas são para: cozinheiro (2); vendedor de serviços (2); vaqueiro(1); esteticista (1); empregado doméstico (1); marceneiro (1); supervisor de vendas (1) e borracheiro (1).

Em Limoeiro do Norte, os destaques ficam com motorista entregador (3); garçom (3); vendedor de serviços (2); cozinheiro de restaurante (2); gerente de supermercado (1); nutricionista (1) e tratorista (1). Para pessoas com deficiência, há três vagas para auxiliar de limpeza e uma para cada um dos seguintes cargos: garçom, operador de caixa e, repositor de mercadorias, assistente de contabilidade e trabalhador polivalente da confecção de calçados.

Em Iguatu, há duas vagas disponíveis para mecânico de motocicletas e uma para cada uma das seguintes funções: auxiliar de marceneiro, empregado doméstico, gerente comercial, montador de móveis de madeira, soldador e técnico em segurança do trabalho.

Ouça no Podcast “Plano de Carreira” dicas de como montar seu currículo e como se preparar para entrevista de emprego:



Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Assim, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Sine/IDT portando carteira de trabalho (física ou digital) e currículo.

As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Por isso, é aconselhável que os candidatos cheguem cedo a uma das unidades do órgão, que funciona das 7h30 às 16h30, de segunda-feira a sexta feira. Para mais informações, acesse o site (http://www.idt.org.br/vagas-disponiveis) do Sine/IDT.