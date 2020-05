Emprego: há 438 vagas de trabalho disponíveis no Ceará, nesta sexta-feira (8)

Há 438 vagas de trabalho formal sendo ofertadas através do Sine/IDT, no Ceará. Grande parte se concentram na capital, entre os profissionais da saúde, para combater a Covid-19.

Em Fortaleza, as funções com mais oportunidades são: técnico de enfermagem (83); maqueiro de hospital (13) e enfermeiro (12). Para pessoas com deficiência (PcDs), há 5 vagas para repositor de supermercado, 2 para auxiliar de limpeza, 2 para auxiliar de logística, 1 para promotor de vendas, 1 para auxiliar administrativo e 1 para repositor de mercadorias.

No Eusébio são 50 vagas para auxiliar de linha de produção, uma vaga para controlador de produção e uma para corretor de imóveis. Há duas vagas destinadas às PcDs para repositor de mercadorias.

Em Aracati, são 7 vagas disponíves: 2 para consultor, 2 para consultor de vendas e uma para cada uma das seguintes funções: encarregado de frios, mecânico de bicicletas e mecânico de motocicletas.

Em Juazeiro do Norte há 6 vagas: 3 para açougueiro, uma para consultor de vendas, uma para farmacêutico e uma para mecânico de caminhão.

Em Limoeiro do Norte, as principais oportunidades são para trabalhador rural (10); representante comercial autônomo (2) e cozinheiro de restaurante (2).

As unidades do Sine seguem fechadas como medida preventiva à Covid-19. As inscrições podem ser feitas através do site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho - IDT, onde também é possível conferir a lista completa de vagas, ou do aplicativo Sine Fácil.