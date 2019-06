‘Empreender pela internet exige menos custos’

As possibilidades para o empreendedorismo na internet se ampliam porque exigem menos custos financeiros para manter uma loja física. É o que afirma Thiago Nigro, youtuber que dá dicas de educação financeira pela internet, mirando na fatia do público que não sabe como fazer o dinheiro render.

Mas, para investir, é preciso entender como mirar nesse mercado, entendendo a melhor forma para se comunicar com o público. “Eu vejo um movimento grande de pessoas que buscam o empreendedorismo porque existem menos barreiras, a internet ajuda o empreendedor com um custo mais baixo. Hoje você monta um perfil em uma rede social e consegue empreender”, afirma.

Ainda de acordo com Nigro, para conseguir investir em algum negócio as pessoas precisam aprender a ter liberdade financeira. “Quando você não depende mais exclusivamente do dinheiro, você trabalha por liberdade ou pelo o que você quer. A maioria das pessoas trabalha só para pagar conta. Eu acho que as pessoas não precisam disso", aponta.

Empreender pela internet

Fortaleza recebe hoje (05) um evento voltado para interessados em entender melhor o empreendedorismo na internet, com a presença de Thiago Nigro, youtuber do canal Primo Rico. Outros assuntos serão abordados, como marketing digital, gestão de negócios, publicidade e assessoria jurídica no Revolução Empreendedora. Os inscritos receberão consultoria gratuita para elaborar conteúdos de suas marcas na web. Além disso, os melhores resultados serão transmitidos em um programa de TV.

Sobre o conteúdo que será abordado no evento pelo youtuber, Thiago Nigro afirmou que os participantes poderão aprender o passo a passo para investir. “Vou ensinar como as pessoas podem gastam bem o seu dinheiro, como investir e ganhar mais dinheiro com isso. Se as pessoas trabalharem nesses pilares podem finalmente ter liberdade financeira”, explica.



Serviço

Os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria do Teatro Rio Mar ou através do site uhuu.com, e custarão a partir de R$ 60,00.